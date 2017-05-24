В Тбилиси прошла презентация в связи с Гран-при Азербайджана «Формулы-1» – ФОТО

2017-05-24 18:46 | www.oxu.az | 2

24 мая в Тбилиси прошла презентация в связи с Гран-при Азербайджана «Формулы - 1».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, на церемонии грузинским СМИ и слушателям представили обширную информацию о богатом опыте Азербайджана в области спорта, экономических возможностях нашей страны, социально-экономическом развитии, туристическом потенциале.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании «Бакинское городское кольцо» Нигяр Арпадараи рассказала о работах, проведенных в связи с организацией Гран-при Азербайджана, социально-экономических, культурных и туристических возможностях Азербайджана.

Затем был продемонстрирован видеоролик о прошедшем в 2016 году Гран-при Азербайджана «Формулы -1».

На презентации присутствовал посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

В интервью Report Нигяр Арпадараи заявила, что соревнования «Формула - 1» являются важным мероприятием не только для Азербайджана, но и для стран региона:

«Приехавшие в Баку из различных стран мира туристы хотят видеть не только Баку, но и регионы. В то же время они интересуются Грузией. С учетом этого, мы приехали в Тбилиси. Наша цель заключается в предоставлении грузинским СМИ обширной информации о «Формуле - 1» и информировании населения о Грузии».

A.C.

