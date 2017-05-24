Папа Римский: Прошу Бога ниспослать гражданам Азербайджана счастья

2017-05-24 19:16 | www.oxu.az | 3

Папа Римский Франциск направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Oxu.Az, в тексте поздравительного письма говорится:

«Ваше превосходительство.

Рад передать Вам, а также Вашим соотечественникам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

С удовлетворением вспоминая недавний визит в Вашу страну, прошу Всевышнего ниспослать всем гражданам Азербайджана счастья и благополучия. Пусть милость Всевышнего сопутствует Вашему превосходительству, руководству Вашей страны и азербайджанскому народу».

C.Б.

