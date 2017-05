Опять оттолкнула: что происходит между Меланией и Дональдом Трампом

2017-05-24 19:27 | www.oxu.az | 3

Первая леди США Мелания Трамп вновь отказалась взять своего супруга за руку. Инцидент произошел во время посещения Рима президентом страны Дональдом Трампом. Об этом пишет New York Daily News. В Сети появилось видео произошедшего. На кадрах Трамп попытался взять супругу за руку во время выхода из самолета, но она предпочла проигнорировать его жест. Вместо этого Мелания начала поправлять волосы. За короткое время ролик облетел самые популярные соцсети, пишет Газета.Ru.

За несколько дней до этого американское издание Newsweek посвятило целую статью тому, как первая леди США Мелания Трамп отказалась взять за руку своего супруга в аэропорту Тель-Авива. По мнению журналистов, действия Мелании могут объясняться некой «загадочной причиной». Они также предположили, что испортить настроение первой леди США могла турбулентность на борту самолета во время полета. Поскольку на официальных мероприятиях Трампа сопровождают журналисты, этот инцидент также попал в кадр и в очередной раз получил широкое обсуждение в соцсетях.

Фотографии, где супруги могли бы держаться за руки, но не делают этого, все чаще появляются в различных средствах массовой информации:

Эти два случая — далеко не первые, которые широко обсуждались в социальных сетях и СМИ за время президентства Дональда Трампа. Первые предположения о том, что в отношениях пары не все гладко, появились сразу после инаугурации. Тогда соцсети взорвал хэштег #SadMelania, что в переводе на русский означает "грустная Мелания". Самой популярной гифкой стала картинка, где Дональд Трамп поворачивается к супруге, а она в ответ демонстративно улыбается ему. Как только он отворачивается, выражение лица первой леди стремительно меняется, становясь даже не грустным, а озлобленным.

Стоит отметить, что под хэштегом #SadMelania появилось множество других постов, где женщина выглядит действительно опечаленной.

26 апреля произошел еще один инцидент, позволивший СМИ предположить, что в отношениях между супругами Трамп не все гладко. Американский лидер поздравил свою супругу с днем рождения не лично, а в Twitter.

При этом сама Мелания относится к шуткам по поводу их отношений с Трампом с юмором. Например, она лайкнула шутку американского актера и продюсера Энди Остроя о том, что единственную стену Трампу удалось построить между собой и супругой.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF