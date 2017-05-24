Лукашено: «Высокие достижения Азербайджана являются ориентирами для многих государств»

2017-05-24 19:41 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в письме А. Лукашенко говорится:

«От имени народа Республики Беларусь и от меня лично примите самые сердечные поздравления с национальным праздником - Днем Республики.

Высокие достижения Вашей страны в различных областях признаны мировым сообществом и являются ориентирами для многих государств. Убеждён, что наше обоюдное стремление к развитию активного двустороннего диалога будет и в дальнейшем способствовать углублению и расширению взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и счастья, новых созидательных успехов, а братскому народу Азербайджана - мира, добра и благополучия».

Также И. Алиева поздравили президент Ирака Фуад Масум и генсек ОИС Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин.