Вывод немецких ВВС с базы Инджирлик не является проблемой - Эрдоган

2017-05-24 19:41 | www.trend.az | 3

Возможный вывод ВВС Германии с авиабазы Инджирлик на юге Турции не представляет проблемы для Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы Инджирлик в соседние страны.

"Мы не получали никакого уведомления от Германии о том, что она собирается уйти в Иорданию с базы Инджирлик. Есть заявление немецкой стороны о том, что на повестке дня у них такой вопрос не стоит. Но если они так поступят, то для нас это не проблема. Если уйдут, то мы им скажем "счастливого пути", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Брюссель на саммит НАТО.

Кроме того, Эрдоган обвинил Берлин в том, что ФРГ дает убежище "террористам". Так он прокомментировал информацию о том, что десятки турецких военных обратились к Германии за политическим убежищем. По их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции в июле прошлого года и были вынуждены покинуть свои посты.

"Предоставление убежища - это проблема Германии. Она привыкла принимать террористов, ну, будет у нее еще десять. А мы будем продолжать их ловить", - заявил Эрдоган.

Также Эрдоган объяснил, почему Турция блокирует участие Австрии в программах НАТО

"Турция блокирует участие Австрии в программах НАТО в связи с блокировкой со стороны Вены процесса вступления Турции в ЕС", - сказал президент Турции

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Турция блокирует участие Австрии в некоторых программах НАТО из-за позиции Вены, возражающей против вступления Турции в ЕС. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявлял, что речи о членстве Турции в ЕС быть не может. Он подчеркивал, что проведение в Турции референдума о переходе на президентскую систему правления 16 апреля стало для многих в ЕС "пересечением красной линии" и сигналом, что Турция продолжает отдаляться от Европы.

"Отвечу очень коротко: блокирующий будет заблокирован", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о мерах Анкары в НАТО против Вены.

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушной операции против террористической организации "Исламское государство".

Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на Инджирлик. Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.