В Баку прошел концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева (ФОТО)

2017-05-24 19:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся концерт, посвященный 75-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма столицы, которое организовало это мероприятие. Задачи мероприятия - почтить память легендарного артиста и пропаганда его творчества среди молодого поколения.

На сцене Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку, где состоялся концерт, выступили учащиеся и педагоги одиннадцатилетней музыкальной школы №26 имени М. Магомаева

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления культуры и туризма Баку Вугар Зейналов, заведующий отдела науки, образования и по делам молодежи министерства культуры и туризма Азербайджана Яшар Алиев, известные деятели культуры и искусства, педагоги музыкальных школ и школ искусств столицы.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик о жизни и творческом пути Муслима Магомаева и прозвучали любимые миллионами слушателей песни из репертуара Муслима Магомаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)