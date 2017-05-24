В столице Индонезии произошел взрыв, есть погибшие

2017-05-24 20:10 | www.apa.az | 3

Два человека погибли в результате двух взрывов на автобусной станции в столице Индонезии Джакарте.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, один из двух погибших, как предполагает следствие, мог быть террористом-смертником.

В результате взрыва один полицейский получил ранения. Агентство Kyodo сообщило двух взрывах на автобусной станции в столице Индонезии. По словам очевидцев, взрывы произошли с разницей в пять-десять минут вблизи автобусной остановки.