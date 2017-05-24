ООН объявила 30 сентября Международным днем перевода

2017-05-24 20:15 | www.oxu.az | 3

Генеральная Ассамблея ООН официально объявила 30 сентября Международным днем перевода.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, соответствующая резолюция была принята на заседании в среду.

В первой резолюции, посвященной профессиональному переводу, отмечается его важная роль «в сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укреплении международного мира и безопасности».

Авторами документа выступили Азербайджан, Бангладеш, Белоруссия, Вьетнам, Катар, Коста-Рика, Куба, Парагвай, Туркменистан, Турция и Эквадор.

Резолюция «постановляет объявить 30 сентября Международным днем перевода» и предлагает всем государствам-членам ООН «надлежащим образом отмечать Международный день перевода в соответствии с национальными приоритетами, с тем чтобы повышать уровень осведомленности о важности профессионального перевода».

В 1991 году праздник был учрежден Международной федерацией переводчиков.

С.Б.

