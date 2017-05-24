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В Триполи арестовали младшего брата террориста из Манчестера

2017-05-24 20:28 | www.apa.az | 2

Брат предполагаемого террориста-смертника из Манчестера Салмана Абеди Хашим арестован в Триполи по подозрению в связях с ИГ.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Хашим Абеди 1997 года рождения был арестован во вторник вечером.

Ранее стало известно, что в Манчестере арестован другой брат смертника – Исмаил Абеди. Его арест подтвердил отец молодых людей Рамадан Абеди, также проживающий в Триполи.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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