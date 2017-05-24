В Средиземном море на виду у спасателей утонули более 30 мигрантов

2017-05-24 20:30 | www.oxu.az | 3

В Средиземном море затонула лодка, перевозившая мигрантов, погибли более 30 человек, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел неподалеку от побережья Ливии. Лодка, на борту которой находились около 200 пассажиров, следовала в Италию. Ее заметило спасательное судно итальянской береговой охраны, которое направилось в ее сторону. Когда плавсредства сблизились, лодка внезапно начала крениться. Находившиеся в ней люди без спасательных жилетов кинулись в воду и поплыли в сторону итальянского судна.

Большинству удалось спастись, но более 30 человек — в основном дети в возрасте до трех лет — погибли. Точное число жертв неизвестно, поиск тел продолжается.

Одновременно с поисковой возле берегов Ливии проходит спасательная операция: по данным итальянской береговой охраны, в этом районе находится около 15 лодок, перевозящих свыше 1,7 тысячи человек.

С.Б.

