Чем чаще всего болеют жители Азербайджана?

2017-05-24 20:46 | www.oxu.az | 4

Стало известно, чем чаще всего болели жители Азербайджана в 2016 году.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, согласно данным Государственного комитета по статистике АР, в прошлом году больше всего обращались к врачам по поводу заболеваний органов дыхания.

Медики зарегистрировали 749 438 пациентов, причем практически половина из них — дети до 13 лет. Наряду с этим, в 2016 году только по официальным данным грипп и инфекции верхних дыхательных путей перенесли более 400 тысяч человек.

На втором месте по статистике обращений находятся болезни органов пищеварения (163 тысячи обращений), на третьем – системы кровообращения (142 277 обращений), на четвертом — инфекционные и паразитарные заболевания (116 827 обращений).

Кстати, самый низкий показатель у болезней, связанных с врождёнными аномалиями — 3 439 фактов, из которых 2 255 у детей до 13 лет.

Всего же в 2016 году в Азербайджане врачи зафиксировали 1 867 071 случай заболевания среди населения.

С.Б.

