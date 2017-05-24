Fitch понизило рейтинг МБА до уровня ограниченного дефолта

2017-05-24 20:57 | www.oxu.az | 4

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Международного банка Азербайджана (МБА) до «RD» (ограниченный дефолт) с «CCC» и убрало его из списка на пересмотр (RWE).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан, об этом говорится в сообщении агентства.

Кроме того, Fitch понизило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «RD» с «C», также убрав его из списка RWE.

Агентство сохранило рейтинг устойчивости банка на уровне «f». Агентство также подтвердило рейтинг поддержки банка на уровне «5», при этом убрав его из списка на пересмотр в сторону повышения (RWP).

«Снижение РДЭ МБА обусловлено планом банка по реструктуризации своих внешних обязательств, презентованным кредиторам 23 мая 2017 года. Реструктуризация представляет собой обмен безнадежными долгами по критериям Fitch, так как она предполагает существенные скидки для банка по некоторым приоритетным кредитам посредством списаний, продления сроков и снижения процентных ставок», - отмечается в сообщении.

Агентство отмечает, что МБА планирует завершить реструктуризацию после собрания кредиторов в июле 2017 года.

«Однако. Fitch понизило рейтинги банка до «RD» сейчас, так как банк прекратил обслуживание своих обязательств 10 мая, и это будет продолжаться, пока реструктуризация не завершится», - сообщает агентство.

При этом Fitch ожидает пересмотра и повышения рейтинга устойчивости и РДЭ банка после завершения реструктуризации и наличия достаточной информации о кредитном профиле банка после реструктуризации.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу.

C.Б.

