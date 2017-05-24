В Британии задержали пятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

2017-05-24 20:45 | www.trend.az | 3

Число подозреваемых, задержанных в Великобритании в связи с терактом в Манчестере, увеличилось до пяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 - в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.