В Брюсселе проходит марш против Трампа
2017-05-24 21:00 | www.trend.az | 3
Марш противников президента США Дональда Трампа, прибывшего в среду с первым визитом в Брюссель, проходит в столице Бельгии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTBF.
О своем желании принять участие в акции протеста против пребывания и политики Трампа в социальных сетях объявили около 10 тысяч человек.
Костяк манифестантов, по данным газеты Derniere heure, составляют граждане Германии, Франции и Нидерландов. В марше участвуют также активисты экологической организации Greenpeace.
Противники Трампа несут плакаты "Стоп Трамп!", "Хватит торговать войной!", "Строить мосты, не стены!", а также чучела президента США.
Акция пока проходит организованно, в условия повышенных мер безопасности.
Ранее в среду сообщалось, что в королевском дворце в Брюсселе начались переговоры премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля и президента США Дональда Трампа. В переговорах со стороны США, помимо Трампа, участвуют госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер, со стороны Бельгии — премьер Мишель, главы МИД и минобороны Дидье Рейндерс и Стевен Вандепут.