В Брюсселе проходит марш против Трампа

2017-05-24 21:00 | www.trend.az | 3

Марш противников президента США Дональда Трампа, прибывшего в среду с первым визитом в Брюссель, проходит в столице Бельгии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTBF.

О своем желании принять участие в акции протеста против пребывания и политики Трампа в социальных сетях объявили около 10 тысяч человек.

Костяк манифестантов, по данным газеты Derniere heure, составляют граждане Германии, Франции и Нидерландов. В марше участвуют также активисты экологической организации Greenpeace.

​Противники Трампа несут плакаты "Стоп Трамп!", "Хватит торговать войной!", "Строить мосты, не стены!", а также чучела президента США.

Акция пока проходит организованно, в условия повышенных мер безопасности.

​Ранее в среду сообщалось, что в королевском дворце в Брюсселе начались переговоры премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля и президента США Дональда Трампа. В переговорах со стороны США, помимо Трампа, участвуют госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер, со стороны Бельгии — премьер Мишель, главы МИД и минобороны Дидье Рейндерс и Стевен Вандепут.