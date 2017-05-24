Министр: “Все участники соглашения о сокращении добычи нефти согласны на продление”

2017-05-24 21:20 | www.apa.az | 3

Все участники соглашения о сокращении добычи нефти в настоящий момент согласны на его продление еще на девять месяцев.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом ‎министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук.

"Нет, на настоящий момент", — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли возражения от какой-либо стороны по поводу продления соглашения.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Окончательное решение планируется принять на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 25 мая.