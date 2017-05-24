Somali'de bombalı saldırı

2017-05-24 21:38 | www.trend.az | 1

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir restoran yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mogadişu Belediyesi sözcüsü Abdulfettah Halani, düzenlediği basın toplantısında, intihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü aracın Uluslararası Mogadişu Limanı yakınlarında yer alan bir restoranı hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığını belirten Halani, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Bombalı saldırıda hedef alınan restoranın polisler ve sivillerin sık sık geldiği bir mekan olduğu ifade ediliyor.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Kaynak: AA