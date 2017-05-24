Задержан отец террориста из Манчестера

2017-05-24 22:08 | www.apa.az | 4

Отец подозреваемого в совершении теракта в Манчестере Рамадан Абеди задержан в Триполи.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Абеди был задержан во время интервью на телевидении вооруженными людьми в масках.

Ранее СМИ сообщили, что в 1990-х годах отец подозреваемого в совершении теракта на стадионе в Манчестере мог быть членом "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании.