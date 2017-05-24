Число жертв насилия в ходе акций протеста в Венесуэле выросло до 55 человек

2017-05-24 23:26 | www.apa.az | 3

Насилие и беспорядки во время акций протеста в Венесуэле с начала апреля унесли жизни 55 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас.

По ее словам, в числе погибших 52 гражданских лица и трое сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, пострадали порядка тысячи человек, в том числе 229 силовиков. По словам Диас, к ответственности также были привлечены 19 полицейских и военнослужащих.

Поводом для самых массовых акций протеста в Венесуэле за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.