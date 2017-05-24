В столице Индонезии произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

2017-05-24 23:38 | www.apa.az | 4

Трое полицейских погибли, еще 10 человек были ранены в столице Индонезии в результате взрывов двух бомб, которые привели в действие террористы-смертники.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, взрывы прогремели на автобусной станции на востоке Джакарты.

Среди раненых пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов, остальные пятеро - гражданскими лицами.

Оба подозреваемых смерника были мужчинами. Их личности устанавливаются.

Меры безопасности на транспортных объектах в Индонезии были усилены, сообщил министр транспорта страны Буди Кариа Сумади.

***

20:10

Два человека погибли в результате двух взрывов на автобусной станции в столице Индонезии Джакарте.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, один из двух погибших, как предполагает следствие, мог быть террористом-смертником.

В результате взрыва один полицейский получил ранения. Агентство Kyodo сообщило двух взрывах на автобусной станции в столице Индонезии. По словам очевидцев, взрывы произошли с разницей в пять-десять минут вблизи автобусной остановки.