Состоялась конференция, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Молдовой

2017-05-25 00:05 | www.apa.az | 3

24 мая в Парламенте Республики Молдова состоялась фотовыставка и конференция, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Молдовой.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Молдове, мероприятия были организованы посольством Азербайджана в Молдове совместно с парламентом Республики Молдова.

В мероприятиях приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, около 20 ведущих депутатов Парламента Молдовы, руководство Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, иностранные дипломаты и представители азербайджанской диаспоры.

На фотовыставке, организованной в холе Парламента были отражены отношения между Азербайджаном и Молдовой в течении 25 лет, в частности визит общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева в Молдову, визиты президента Азербайджана в Молдову в 2005 и 2009 гг., визиты руководства Молдовы в Азербайджан в различные годы, а также встречи парламентариев двух стран.

Выступивший на конференции вице-спикер Парламента Молдовы Владимир Витюк поздравил участников мероприятия со знаменательной датой, рассказал об истории двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой. Отметив имеющийся хороший потенциал для дальнейшего сотрудничества, парламентарий сообщил, что между нашими государствами за 25 лет подписаны около 250 соглашений и конвенций.

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов отметил, что между Азербайджаном и Молдовой существуют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Так посол подчеркнул, что в вопросе урегулирования нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов обе страны в международных структурах и институтах выступают с единой позиции. Также дипломат отметил сотрудничество двух стран во многих областях и рассказал участникам мероприятия о планируемых до конца этого года визитах Молдавских официальных лиц в Азербайджан.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса Фуад Мурадов поздравил участников мероприятия со знаменательной датой от имени руководства Парламента Азербайджана. Находящийся с визитом в Молдове по случаю участия в заседании ПА Евронест, парламентарий, поделился с участниками мероприятия приятными впечатлениями о стране и людях. Он отметил, что проведение данного мероприятия в стенах парламента Молдовы хороший пример для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий сказал, что за прошедшие 25 лет обе страны добились больших успехов. Он также отметил, что существующая серьезная правовая база позволяет и дальше укреплять политико-дипломатические отношения двух стран. Касаясь межгосударственных отношений, заместитель министра подчеркнул особую роль гуманитарных связей между Молдовой и Азербайджаном.

Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Вюгар Новрузов отметил, что Молдова для многих азербайджанцев стала второй родиной. Он рассказал участникам о проектах, реализованных Конгрессом, а также отметил ведущую роль народной дипломатии в развитии отношений между государствами.

В конце мероприятия Посол Гудси Османов вместе с депутатом Фуад Мурадовым вручил вице-спикеру Владимиру Витюку в дар библиотеке Парламента Молдовы книги об истории и культуре Азербайджана, а также о Нагорном Карабахе.