Сенат США утвердил Джона Салливана первым замгоссекретаря

2017-05-25 00:27 | www.apa.az | 4

Сенат США утвердил Джона Салливана на должность первого заместителя государственного секретаря.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, за кандидатуру Салливана проголосовали 94 сенатора, против были шесть.

Салливан до настоящего времени работал партнером вашингтонского офиса консалтинговой фирмы Mayer Brown LLP. В прошлом он занимал высокие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли. Салливан также работал в Верховном суде США.