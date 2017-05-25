«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы

2017-05-25 00:47 | www.oxu.az | 2

«Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы обыграл амстердамский «Аякс» и стал победеителем турнира.

Как передает Oxu.Az, встреча в Стокгольме закончилась со счетом 2:0.

Голами в составе «красных дьяволов» отметились полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы (Кубок УЕФА) и получил право в следующем сезоне сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов.

С.Б.

