Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании

2017-05-25 00:59 | www.apa.az | 0

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль-Хусейна с Днем независимости.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянного благополучия и прогресса".