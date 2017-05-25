Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании
2017-05-25 00:59 | www.apa.az | 0
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль-Хусейна с Днем независимости.
Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:
"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянного благополучия и прогресса".