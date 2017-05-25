В Бразилии манифестанты подожгли еще одно министерство

2017-05-25 01:18 | www.apa.az | 3

Здание еще одного министерства, на этот раз финансов, подожжено в среду манифестантами в столице Бразилии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о поджоге министерства сельского хозяйства. После этого власти приняли решение о срочной эвакуации всех сотрудников ведомств в Бразилиа.

В столице проходят массовые акции противников президента Мишела Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимают участие более 150 тысяч человек.