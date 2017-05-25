В Англии арестовали седьмого подозреваемого в подготовке теракта в Манчестере
2017-05-25 02:12 | www.apa.az | 2
Седьмой подозреваемый арестован в связи с терактом в Манчестере.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, арест был произведён в ходе обысков в городе Нанитон (Уорикшир). Следователи считают, что теракт организовала преступная сеть.
Ранее в среду городская полиция заявила, что трое мужчин и одна женщина задержаны в связи с продолжающимся расследованием.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.