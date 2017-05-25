В ходе протестов в Бразилии пострадали около 50 человек

2017-05-25 03:30 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 49 человек пострадали в столице Бразилии во время манифестации, участники которой требовали отставки президента страны Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, семеро человек были задержаны за порчу государственного имущества, неподчинение полиции и незаконное хранение оружия.

Министр обороны Бразилии Раул Жунгманн заявил, что власти привлекут армию для охраны правительственных зданий. Военная полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее стало известно, что здания по меньшей мере трех федеральных ведомств пострадали от огня в результате поджога со стороны манифестантов. Речь идет о министерстве сельского хозяйства, министерстве планирования и министерстве культуры. В каждом из трех случаев огонь к настоящему моменту был локализован.