Моуринью стал третьим тренером, выигрывавшим еврокубки с тремя разными клубами

2017-05-25 04:02 | www.apa.az | 4

Наставник «МЮ» Жозе Моуринью стал третьим тренером в истории, выигрывавшим еврокубки с тремя разными клубами.

Как передает АПА со ссылкой на “championat.com”, до этого португальский специалист побеждал с «Интером» в Лиге чемпионов и с «Порту» в ЛЧ и Кубке УЕФА. Помимо Моуринью, с тремя разными командами европейские трофеи выигрывали Рафаэль Бенитес (Кубок УЕФА-2004 с «Валенсией», ЛЧ-2005 с «Ливерпулем» и ЛЕ-2013 с «Челси») и Удо Латтек (КЕЧ-1974 с «Баварией», Кубок УЕФА-1979 с «Боруссией» Д и Кубок обладателей кубков — 1982 с «Барселоной»).

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аяксом» в финале Лиги Европы. Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу англичан.