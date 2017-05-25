В результате ДТП в Замбии погибли 17 человек, 48 пострадали

2017-05-25 04:21 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 48 пострадали в результате ДТП с участием автобуса на востоке Замбии.

Как передает АПА со ссылкой на «Синьхуа», водитель автобуса, следовавшего из Лусаки в восточный регион Замбии, не справился с управлением на повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В числе погибших трое подростков и 14 взрослых - шесть мужчин и восемь женщин. Пострадавшие были доставлены в две местные больницы.