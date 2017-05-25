Более 30 мигрантов утонули в Средиземном море

2017-05-25 05:32 | www.apa.az | 3

В Ливии во время переправы утонули более 30 мигрантов.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, лодка, на борту которой находились около 200 человек, следовала в Италию.

Большинству мигрантов удалось спастись, но более 30 человек, в основном дети, погибли. Точное число жертв неизвестно, поиск тел продолжается.

Как сообщается, в этом году в море погибли более 1,3 тыс. человек, спасаясь от бедности и войн в Африке и на Ближнем Востоке.