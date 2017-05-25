Узбекистан и Саудовская Аравия выразили готовность к расширению межгосударственных отношений

2017-05-25 06:51 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистан Шавкат Мирзияев и министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдулла бин Заид Ал Нахаян обсудили вопросы реализации перспективных проектов в различных отраслях экономики с участием ведущих банковско-финансовых институтов и компаний ОАЭ, а также активизацию туристического обмена.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ накануне прибыл в Узбекистан с официальным визитом.

Глава Узбекистана особо отметил имеющийся значительный потенциал для дальнейшего развития полномасштабного, практического двустороннего сотрудничества.

Как отмечалось, встреча с наследным принцем Эмирата Абу Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Ал Нахаяном, состоявшаяся 21 мая этого года в Эр-Рияде в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США, а также интенсификация обменов на различных уровнях подтверждают взаимную заинтересованность и готовность обеих сторон поднять узбекско-эмиратские отношения на качественно новый уровень.

Высоко оценена поддержка эмиратской стороной инициативы Узбекистана о создании международного исследовательского центра Имама Бухари в Самарканде. С удовлетворением отмечено подписание в ходе визита делегации ОАЭ межправительственного меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры.

Шейх Абдулла бин Заид Ал Нахаян подтвердил готовность эмиратской стороны к расширению всесторонних и взаимовыгодных отношений между двумя государствами.

(Автор: Демир Азизов)