В столице Индонезии произошел взрыв: Есть погибшие и раненые – ВИДЕО

2017-05-25 08:50 | www.oxu.az | 4

Трое полицейских погибли, еще 10 человек были ранены в столице Индонезии в результате взрывов двух бомб, которые привели в действие террористы-смертники.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, взрывы прогремели на автобусной станции на востоке Джакарты.

Среди раненых пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов, остальные пятеро - гражданскими лицами.

Оба подозреваемых смерника были мужчинами. Их личности устанавливаются.

Меры безопасности на транспортных объектах в Индонезии были усилены, сообщил министр транспорта страны Буди Кариа Сумади.

A.M.