Страшное ДТП в Замбии: Десятки погибших и пострадавших

2017-05-25 08:55 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 48 пострадали в результате ДТП с участием автобуса на востоке Замбии.

ак передает Oxu.Az со ссылкой на Синьхуа, водитель автобуса, следовавшего из Лусаки в восточный регион Замбии, не справился с управлением на повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В числе погибших трое подростков и 14 взрослых - шесть мужчин и восемь женщин. Пострадавшие были доставлены в две местные больницы.

A.M.