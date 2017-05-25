МВФ выделил Монголии полмиллиарда долларов

2017-05-25 09:12 | www.oxu.az | 3

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил в четверг трехлетнюю программу поддержки экономических реформ в Монголии объемом 434,3 млн долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, в МВФ считают, что экономика Монголии серьезно пострадала из-за резкого падения цен на сырьевые товары и замедления темпов роста на ключевых для страны экспортных рынках. Правительство страны, в свою очередь, реализует программу для восстановления экономики страны.

Общий объем средств, направляемых на финансирование реформ в Монголии, составит таким образом 5,5 млрд долларов. В числе других партнеров, выделяющих средства на монгольскую экономику, в частности, находится Азиатский банк развития.

A.M.

