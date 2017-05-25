В Азербайджане учителя сдают сегодня экзамены

2017-05-25 09:34 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Баку и Сумгайыте, а также в общеобразовательных учебных заведениях Зангилана, Ходжавенда, Джабраила, Ходжалы, Кельбаджара, Агдама, Физули и Лачына, расположенных в Абшеронском районе, будет проведено диагностическое оценивание учителей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в оценивании, которое продлится три дня, сначала примут участие преподаватели общеобразовательных предметов в колледжах.

Отметим, что диагностическое оценивание с участием более 4500 учителей пройдет в спортивном зале Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

Напомним, что диагностическое оценивание знаний и навыков учителей, работающих в общеобразовательных учебных заведениях 26 городов и районов нашей страны, началось в апреле текущего года.

A.M.

