Сенат США утвердил Джона Салливана первым замгоссекретаря
2017-05-25 09:40 | www.oxu.az | 2
Сенат США утвердил в среду Джона Салливана на должность первого заместителя государственного секретаря, свидетельствуют результаты голосования, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
За кандидатуру Салливана, ветерана администрации Джорджа Буша-младшего, проголосовали 94 сенатора, против были шесть.
Ранее в госдепартаменте было две подобных должности — первый заместитель госсекретаря без уточнения круга полномочий, а также первый заместитель по управлению и ресурсам. Салливан будет совмещать обе эти должности «без дополнительной компенсации», сообщил ранее Белый дом.
Салливан до настоящего времени работал партнером вашингтонского офиса консалтинговой фирмы Mayer Brown LLP. В прошлом он занимал высокие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли.
Н.О.