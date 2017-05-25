Сенат США утвердил Джона Салливана первым замгоссекретаря

2017-05-25 09:40 | www.oxu.az | 2

Сенат США утвердил в среду Джона Салливана на должность первого заместителя государственного секретаря, свидетельствуют результаты голосования, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

За кандидатуру Салливана, ветерана администрации Джорджа Буша-младшего, проголосовали 94 сенатора, против были шесть.

Ранее в госдепартаменте было две подобных должности — первый заместитель госсекретаря без уточнения круга полномочий, а также первый заместитель по управлению и ресурсам. Салливан будет совмещать обе эти должности «без дополнительной компенсации», сообщил ранее Белый дом.

Салливан до настоящего времени работал партнером вашингтонского офиса консалтинговой фирмы Mayer Brown LLP. В прошлом он занимал высокие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли.

Н.О.