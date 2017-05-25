В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной миграционной службы и Caspian European Club

2017-05-25 09:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Ключевые аспекты миграционной политики Азербайджана обсуждались 24 мая в ходе бизнес-форума, организован­ного Caspian European Club и Caspian American Club при участии главы Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Фирудина Набиева, говорится в сообщении Caspian European Club.

Выступая на бизнес-форуме, глава ГМС Азербайджана, государствен­ный советник миграционной службы II класса Фирудин Набиев проинформировал о деятельности и дальнейших планах Государствен­ной миграционной службы Азербайджана.

По его словам, Служба успешно осуществляет государственный надзор над привлечением иностранцев к оплачиваемой трудо­вой деятельности в рамках выделенной квоты, что отвечает целям, поставленным перед ГМС руководством страны. Глава ГМС напомнил, что ежегодно квота трудовой миграции утверждается Кабинетом министров Азербайджана за три месяца до начала следующего года.

Фирудин Набиев подчеркнул, что в соответствии с подписанным в 2013-м году протоколом о сотрудничестве в сфере национа­лизации, нефтегазовых проектов с участием государственной миграционной службы, контроль над поэтапным замещением иностран­ного персонала местными профессиональными кадрами значительно усилился. В то же время Набиев отметил, что для удовлетворе­ния требований работодателей в рабочей силе необходимо создание условий для более широкого и рационального использования местных кадров.

"Сегодня, в условиях формирования благоприятных бизнес и инвестиционных условий, усиления государственной поддержки частному сектору и предпринимательству, государственная миграционная служба в соответствии с требованиями законодательства выступает сторонником укрепления сотрудничества с предпринимателями. В связи с этим проводятся многочисленные встречи с пред­ставителями бизнеса, ведется работа по максимально быстрому решению возникших вопросов", - подчеркнул он.

Как отметил Фирудин Набиев, для обеспечения объективности и прозрачности при рассмотрении жалоб физических и юридиче­ских лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в соответствии с указом Президента Азербайджана от третьего февраля 2016 года, был создан Апелляционный совет государственной миграционной службы и Секретариат совета, утвержден их со­став и Положение.

"К нам также поступают обращения о получении разрешений на временное проживание на территории Азербайджана с целью предпринимательской деятельности, возглавить филиал или компанию. К сожалению, мы иногда сталкиваемся со случаями незаконной миграции или отсутствием оснований для подобной деятельности на территории страны", - отметил глава ведом­ства.

В рамках бизнес-форума компании Caspian European Club обсудили пути решения проблем, связанных с миграционной полити­кой Азербайджана, а также внесли предложения для продолжения активного диалога между бизнесом и Государственной миграцион­ной службой.

Выступая на бизнес-форуме, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил Фирудина Набиева за конструктивный диалог, а также внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Клуба в ходе мероприятия.

Тельман Алиев отметил, что с сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia, которая будет за­ниматься организацией бизнес-форумов, CEO Lunch, тренингов, семинаров, круглых столов, ежегодного Caspian Energy Forum и цере­монией вручения национальных и международных премий в Тбилиси и Батуми. Кроме того, по его словам, Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие во вновь создаваемых и возобновляющих свою деятельность зарубежных офисах.

Он также напомнил, что Клуб был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. По словам Тельмана Алиева, с момента создания Caspian European Club и Caspian American Club способствуют привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club и Caspian American Club объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

В ходе бизнес-форума Фирудину Набиеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. На бизнес-форуме принимали участие руководители компаний и послы, представители ряда дипломатических ведомств и международных организаций.

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