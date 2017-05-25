Режим прекращения огня был нарушен 124 раза

2017-05-25 10:01 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 124 раза.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Агдам, Гаджыалылы Товузского и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Джавахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.