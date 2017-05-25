CМИ: Из оккупированного Ханкенди самолеты полетели в Шушу

2017-05-25 09:47 | www.oxu.az | 2

В Нагорном Карабахе организованы полеты из оккупированного армянами Ханкенди в Шушу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Армения.

По словам руководителя проекта Тиграна Чибухчяна, «туристические воздушные прогулки начали осуществляться на прошлой неделе на двухместных самолетах. Длительность полета составляет 20-25 минут, а стоимость – 35 тысяч драмов (примерно 70 долларов)».

Общее финансирование проекта, осуществленное Yell Extreme Park, составило порядка 35 тысяч долларов.

Также в планах компании осуществление полетов и в другие точки оккупированных территорий Азербайджана, к примеру, в монастырский комплекс Гандзасар. Основная база будет располагаться в аэропорту Ханкенди.

По сообщению, на данный момент обсуждается вопрос создания аэропорта для малой авиации в приграничных с Азербайджаном районах Армении с целью организации туда перелетов из Еревана. В частности, речь идет о селе Енокаван Тавушской области.

Н.О.