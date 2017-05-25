Арестован седьмой подозреваемый в подготовке теракта в Манчестере

2017-05-25 09:54 | www.oxu.az | 2

Седьмой подозреваемый арестован в связи с терактом в Манчестере.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, арест был произведён в ходе обысков в городе Нанитон (Уорикшир). Следователи считают, что теракт организовала преступная сеть.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.

Н.О.