Азербайджан призвал МГ ОБСЕ, предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении

2017-05-25 09:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ответственных за решение нагорно-карабахского конфликта, предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении. Об этом сказал Trend официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев, комментируя попытку армянской стороны организовать полеты из Ходжалинского аэропорта на оккупированных территориях под видом туристических.

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