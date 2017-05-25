Азербайджан обратится в соответствующие структуры в связи с полетами из Ходжалинского аэропорта

2017-05-25 10:15 | www.apa.az | 3

«Планы Армении проводить якобы туристические полеты из Ходжалинского аэропорта, находящегося на оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских территориях, являются очередной провокацией. Подобные намеренные провокационные действия Армении наносят серьезный урон переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта и служат целенаправленному напряжению ситуации».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что воздушное пространство над оккупированными азербайджанскими территориями является суверенной территорией Азербайджана.

«Ходжалинский аэропорт утвержден особым кодом Международной организации гражданской авиации как собственность Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика запретила осуществлять полеты над оккупированными территориями. Так как невозможно обеспечить безопасность этой части воздушного пространства. Эту позицию Азербайджана поддерживают Международная организация гражданской авиации и Европейская конференция по гражданской авиации», - сказал Х.Гаджиев.