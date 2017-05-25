Для желающих поступить в вузы абитуриентов будут проведены испытательные экзамены

2017-05-25 10:15 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамены будут проведены в Баку, Сумгаите, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Мингячевире, Геранбое, Евлахе, Шеки, Загатале, Габале, Барде, Агджабеди, Гёйчайе, Исмаиллы, Имишли, Физули, Ширване, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Хачмазе, Бабеке, Джульфе и Шаруре, в целом в 59 зданиях.

Запись для участия в испытательных экзаменах проводилась посредством интернета.

За ходом экзаменов будут наблюдать 154 руководителей экзаменационного процесса и 1498 преподавателей общеобразовательных учреждений.

Допуск в здание, где проводится экзамен, осуществляется по удостоверению личности и пропускному листу абитуриента. Абитуриенты, прошедшие регистрацию с удостоверение личности другого человека (родителя, родственника и др.), к экзамену допущены не будут.