Expressbank одержал победу в очередной номинации!

2017-05-25 10:00 | www.oxu.az | 3

Находясь всегда на шаг впереди своим широким спектром банковских продуктов и услуг, Expressbank добился очередного успеха. Expressbank стал победителем в номинации «Банк c наибольшим ростом количества банковских карт MasterCard Platinum, Black Edition и World Elite» и занял второе место в номинации «Банк c наибольшим ростом количества банковских карт Gold и Standard».

Так, Expressbank стал банком, который в наибольшем количестве осуществил эмиссию карт MasterCard Platinum в период с 1 Октября 2016 года по 31 марта 2017 года среди всех коммерческих банков страны.

Для желающих стать владельцем пластиковых карт “Expressbank” стоимость Expresso составляет 5 AZN, Maestro 6 AZN, а MasterCard Standart 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карточку MasterCard Platinum.

Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания “Expressbank” входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.