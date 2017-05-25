Минфин опроверг новость о встрече с главным банкиром Казахстана

2017-05-25 10:06 | www.oxu.az | 5

Министерство финансов Азербайджана опровергло информацию ряда информагентств о встрече министра финансов Самира Шарифова и председателя Нацбанка Казахстана Данияра Акишева в Лондоне.

Как передает Oxu.Az, пресс-секретарь Минфина Маис Пириев заявил virtualaz.org, что никакой встречи в Лондоне между Самиром Шарифовым и Данияром Акишевым не было.

Пириев также добавил, что председатель Нацбанка Казахстана вообще не принимал участие во вчерашней встрече с кредиторами, а С.Шарифов не проводил никаких встреч один на один с иностранными кредиторами в рамках презентации программы реструктуризации Межбанка.

У.А.

