Moody's: Экономика Азербайджана в 2018 г продемонстрирует рост

2017-05-25 09:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает рост экономики Азербайджана в 2018 году на 1,8 процента, сказал в четверг банковский аналитик агентства Петр Паклин на годовой конференции Moody's по Азербайджану.

По его словам, рост ВВП сильно зависит от уровня цен на нефть.

"Если цены на нефть сохранятся на уровне свыше 50 долларов за баррель, то государство прекратит политику экономии и нарастит государственные инвестции", - сказал Паклин.

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