Киев хочет прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией

2017-05-25 10:20 | www.apa.az | 3

Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Киеве.

По словам источника, близкого к правительству Украины, предлогом для этого станет нежелание РЖД «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сейчас из Донецка в Таганрог курсирует электричка, цена билета составляет 17 рублей.

В государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» рассказали, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято». В свою очередь в РЖД заявили, что не получали от Киева каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения.

«Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники «Ъ» настаивают: решение «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко», - отмечается в статье.

Эта тема не впервые оказывается в центре внимания СМИ. Некоторое время назад Рен-ТВ сообщило, что с июля почти все составы с Украины перестанут ходить в Россию, множество из них направят в страны Евросоюза. Тогда в РЖД заявили, что не получали официального уведомления о прекращении пассажирского сообщения, опровергла информацию и «Укрзализныця».

Сейчас между двумя странами нет прямых поездов российского формирования. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сократить число поездов на украинских маршрутах. В конце того же года их полностью отменили из-за снижения пассажиропотока. Оставался один транзитный поезд ФПК, а также поезда Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.