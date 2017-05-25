Первый вице-президент Федерации каратэ умер, празднуя победу

2017-05-25 10:23 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, это произошло в ресторане «Далида» в Сабаильском районе.

В ресторане группа спортсменов, тренеров и арбитров отмечала победу на IV Исламских играх солидарности, состоявшихся в Баку. В это время скоропостижно скончался один из участников мероприятия, 1-й вице-президент Национальной федерации каратэ Азербайджана, обладатель чёрного пояса 7-го дана, арбитр международной категории Юсиф Гусейн оглы Мамедов.

По предварительной версии причиной смерти Мамедова стал сердечный приступ.