На одной из дорог в Азербайджане автомобили едут сами по себе – ВИДЕО
2017-05-25 10:12 | www.oxu.az | 3
Участок автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы в селе Парди обладает необычными свойствами.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, на примерно 1-километровом участке дороги автомобили, даже с выключенными двигателями, начинают двигаться на восток.
В таком состоянии транспортное средство может постепенно разогнаться до 60 км в час.
Интересно, что водители сталкиваются с затруднениями при попытке ехать в обратном направлении, то есть на запад.
По словам местных жителей, в этой местности также имеются проблемы с мобильной связью, хотя показатель уровня сигнала на устройствах показывает максимальный уровень.
Предполагается, что на этом участке дороге имеется магнитная активность.
А.М.