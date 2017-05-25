На одной из дорог в Азербайджане автомобили едут сами по себе – ВИДЕО

2017-05-25 10:12 | www.oxu.az | 3

Участок автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы в селе Парди обладает необычными свойствами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, на примерно 1-километровом участке дороги автомобили, даже с выключенными двигателями, начинают двигаться на восток.

В таком состоянии транспортное средство может постепенно разогнаться до 60 км в час.

Интересно, что водители сталкиваются с затруднениями при попытке ехать в обратном направлении, то есть на запад.

По словам местных жителей, в этой местности также имеются проблемы с мобильной связью, хотя показатель уровня сигнала на устройствах показывает максимальный уровень.

Предполагается, что на этом участке дороге имеется магнитная активность.

А.М.