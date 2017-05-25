Анкара опровергла сообщения о новых ограничениях торговли с Россией

2017-05-25 10:19 | www.oxu.az | 3

В Турции опровергли сообщения о новых ограничениях торговли с Россией.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в министерстве экономики Турции заявили, что Анкара следует соглашению с РФ о снятии торговых ограничений.

«Публикации СМИ о новых запретах неверны», - заявили в минэкономики.

Накануне российские СМИ сообщили, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы, а также на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России.

Н.О.