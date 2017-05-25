Реакция МИД Азербайджана на план полетов из аэропорта Ходжалы

2017-05-25 10:24 | www.oxu.az | 3

«Планы армянской стороны по осуществлению полетов из аэропорта Ходжалы на оккупированных Арменией азербайджанских территориях якобы в туристических целях являются очередной провокацией Армении. Подобные провокации, умышленно осуществляемые Арменией, наносят серьезный удар процессу урегулирования конфликта путем переговоров и целенаправленно служат обострению ситуации».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Воздушное пространство над оккупированными территориями Азербайджанской Республики является суверенной территорией Азербайджана. Аэропорт в Ходжалы с помощью особого кода Международной организации гражданской авиации закреплен в качестве собственности Азербайджанской Республики.

Воздушное пространство над оккупированными территориями Азербайджанской Республики закрыто для полетов. Обеспечить безопасность этой части суверенного воздушного пространства Азербайджана невозможно. Эту позицию Азербайджана поддерживают Международная организация гражданской авиации и Европейская конференция гражданской авиации.

Попытки Армении воспользоваться аэропортом Ходжалы и осуществлять незаконные полеты являются грубым нарушением Закона Азербайджанской Республики об авиации, императивных норм и принципов международного права, Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, инструкций и правил Организации международной гражданской авиации.

Призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ, как сторону, ответственную за решение конфликта, серьезно отреагировать, чтобы предотвратить эту очередную провокацию Армении и принять меры.

Для предотвращения этой очередной провокации Армении Азербайджан воспользуется инструментами международного права, обратится в соответствующие международные организации, в частности, в Организацию гражданской авиации и Межгосударственный авиационный совет использования авиации и воздушного пространства», - говорится в сообщении.

Н.О.

